شؤون فلسطينية

على رأسه أديب والحديدي.. وفد إعلامي مصري يصل غزة عبر معبر رفح

على رأسه أديب والحديدي.. وفد إعلامي مصري يصل غزة عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة اليوم الأحد، برئاسة الإعلاميين البارزين عمرو أديب ولميس الحديدي.

وتأتي زيارة الوفد بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في رسالة وجهها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس عن دعم القاهرة للشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقام رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بتسليم عباس رسالة السيسي في رام الله اليوم.

ومن المقرر أن يتوجه وفد مصري لقطاع غزه يوم غد الاثنين وسيكون باستقباله في غزة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإسكان ووزيرة الصحة. وسيقوم الوفد الوزاري الفلسطيني باطلاع الوفد المصري على آلية إعمار غزة.

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