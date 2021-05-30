(العربية): مصر طلبت من إسرائيل تعليق أي عمليات اغتيال ضد قادة حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (العربية) الفضائية، بأن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، عرض مشروع صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.وأشارت القناة، إلى أن إسرائيل ربطت تخفيف الحصار عن قطاع غزة، بإنجاز صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.في السياق، أكدت القناة، أن إسرائيل رفضت تدخل إيران بشكل مباشر في الصراع في قطاع غزة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن جمهورية مصر العربية طلبت من إسرائيل تعليق أي عمليات اغتيال ضد قادة حركة حماس.ولفتت قناة العربية، إلى أن رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، عرض مشروع هدنة بقطاع غزة، وذلك بمراقبة دولية، كذلك طلب من إسرائيل وقف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية.