ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت
رفض رئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر، اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عليه، بتولي رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف سيخلفه بعدها نتنياهو.
وقال ساعر إنه ملتزم باستبدال حكم نتنياهو وإنه سيواصل العمل على ذلك، ناصحاً الجمهور إلى تجاهل مناورات وألاعيب سياسية سيطلقها (ليكود) خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تطور لافت بالحلبة الحزبية، أعلنت كتلة حزب (يامينا) إرجاء بأربع ساعات جلسته التي كانت مقررة في هذه الساعة لتقرر ما إذا كانت ستشكل حكومة التغيير أم لا.
وجاء ذلك بعد أن اقترح (ليكود) على ساعر وعلى رئيس (يامينا)، نفتالي بينت، تشكيل حكومة تناوب برئاسة ساعر أولا، ثم نتنياهو، ثم بينت.
وتتوالي ردود الفعل في الحلبة السياسية على احتمال تشكيل حكومة التغيير، حيث أوضحت رئيسة حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، أنه "يجب علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا".
وبدورها قالت النائبة عن (الصهيونية المتدينة)، أوريت ستروك إن لديها شعوراً بسكين في الظهر على خلفية إمكانية تشكيل حكومة مع اليسار والنائب عباس.
ومن جانبها قالت النائبة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، إنها متفائلة، وإن زميلها عومر بار ليف، الذي من المفترض أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، هو الشخصية المناسبة لمواجهة آفة العنف
والجريمة في المجتمع العربي.
ومن ناحيته قال النائب عن (ميرتس)، عيساوي فريج إن الحركة بركة وهذه الحركة كان يترتب علينا أن نقوم بها قبل 12 عاماً، بعد أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم.
وتتوالي ردود الفعل في الحلبة السياسية على احتمال تشكيل حكومة التغيير، حيث أوضحت رئيسة حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، أنه "يجب علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا".
وبدورها قالت النائبة عن (الصهيونية المتدينة)، أوريت ستروك إن لديها شعوراً بسكين في الظهر على خلفية إمكانية تشكيل حكومة مع اليسار والنائب عباس.
ومن جانبها قالت النائبة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، إنها متفائلة، وإن زميلها عومر بار ليف، الذي من المفترض أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، هو الشخصية المناسبة لمواجهة آفة العنف
والجريمة في المجتمع العربي.
ورأت أن إرسال تعزيزات أمنية لن تحل المشكلة بل خطة بعيدة المدى تنظر إلى الحياة المشتركة بين اليهود والعرب.
ومن ناحيته قال النائب عن (ميرتس)، عيساوي فريج إن الحركة بركة وهذه الحركة كان يترتب علينا أن نقوم بها قبل 12 عاماً، بعد أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم.
وفي حديث مع إذاعة (الجيش)، أضاف: بأن اليسار قدم تنازلات كثيرة وعلى الطرف الثاني القيام الآن بالمثل.
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