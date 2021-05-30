ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت



ومن جانبها قالت النائبة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، إنها متفائلة، وإن زميلها عومر بار ليف، الذي من المفترض أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، هو الشخصية المناسبة لمواجهة آفة العنف

والجريمة في المجتمع العربي.





ورأت أن إرسال تعزيزات أمنية لن تحل المشكلة بل خطة بعيدة المدى تنظر إلى الحياة المشتركة بين اليهود والعرب.



ومن ناحيته قال النائب عن (ميرتس)، عيساوي فريج إن الحركة بركة وهذه الحركة كان يترتب علينا أن نقوم بها قبل 12 عاماً، بعد أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم.





وفي حديث مع إذاعة (الجيش)، أضاف: بأن اليسار قدم تنازلات كثيرة وعلى الطرف الثاني القيام الآن بالمثل.



وبدورها قالت النائبة عن (الصهيونية المتدينة)، أوريت ستروك إن لديها شعوراً بسكين في الظهر على خلفية إمكانية تشكيل حكومة مع اليسار والنائب عباس.