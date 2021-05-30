دولي

ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت

ساعر يرفض اقتراح نتنياهو تشكيل حكومة تناوب معه ومع بينت
غدعون ساعر وبنيامين نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر، اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عليه، بتولي رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف سيخلفه بعدها نتنياهو. 

وقال ساعر إنه ملتزم باستبدال حكم نتنياهو وإنه سيواصل العمل على ذلك، ناصحاً الجمهور إلى تجاهل مناورات وألاعيب سياسية سيطلقها (ليكود) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تطور لافت بالحلبة الحزبية، أعلنت كتلة حزب (يامينا) إرجاء بأربع ساعات جلسته التي كانت مقررة في هذه الساعة لتقرر ما إذا كانت ستشكل حكومة التغيير أم لا. 

وجاء ذلك بعد أن اقترح (ليكود) على ساعر وعلى رئيس (يامينا)، نفتالي بينت، تشكيل حكومة تناوب برئاسة ساعر أولا، ثم نتنياهو، ثم بينت.

وتتوالي ردود الفعل في الحلبة السياسية على احتمال تشكيل حكومة التغيير، حيث أوضحت رئيسة حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، أنه "يجب علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا".

وبدورها قالت النائبة عن (الصهيونية المتدينة)، أوريت ستروك إن لديها شعوراً بسكين في الظهر على خلفية إمكانية تشكيل حكومة مع اليسار والنائب عباس.

ومن جانبها قالت النائبة عن حزب (العمل)، ابتسام مراعنة، إنها متفائلة، وإن زميلها عومر بار ليف، الذي من المفترض أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، هو الشخصية المناسبة لمواجهة آفة العنف
والجريمة في المجتمع العربي. 

ورأت أن إرسال تعزيزات أمنية لن تحل المشكلة بل خطة بعيدة المدى تنظر إلى الحياة المشتركة بين اليهود والعرب.

ومن ناحيته قال النائب عن (ميرتس)، عيساوي فريج إن الحركة بركة وهذه الحركة كان يترتب علينا أن نقوم بها قبل 12 عاماً، بعد أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم.

وفي حديث مع إذاعة (الجيش)، أضاف: بأن اليسار قدم تنازلات كثيرة وعلى الطرف الثاني القيام الآن بالمثل.

أخبار ذات صلة

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بولاية ميامي الأمريكية

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بولاية ميامي الأمريكية

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة

الاستخبارات البريطانية: تسرب (كورونا) من مختبر أمر ممكن

الاستخبارات البريطانية: تسرب (كورونا) من مختبر أمر ممكن

كوريا الشمالية: اعدام رجل بسبب فلاش ميموري

كوريا الشمالية: اعدام رجل بسبب فلاش ميموري

العدل الأمريكية تطالب القضاء رفض دعوى ضد ترامب

العدل الأمريكية تطالب القضاء رفض دعوى ضد ترامب

الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الأربعاء المقبل

الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الأربعاء المقبل

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

تجمع المؤسسات الخيرية بغزة يقدم مساعدات بقيمة 4.7 مليون دولار منذ بدء الحرب

بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.. رئيس الوزراء يلتقي المبعوث السويسري لعملية السلام

بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.. رئيس الوزراء يلتقي المبعوث السويسري لعملية السلام

لاجئون فلسطينيون يطالبون (أونروا) بإغاثة اللاجئين وإعمار البيوت المدمرة ورحيل شمالي

لاجئون فلسطينيون يطالبون (أونروا) بإغاثة اللاجئين وإعمار البيوت المدمرة ورحيل شمالي

حركة فتح - إقليم غرب غزة تؤكد دعمها وتأييدها للعاملين بالقطاع الصحي

حركة فتح - إقليم غرب غزة تؤكد دعمها وتأييدها للعاملين بالقطاع الصحي

محكمة بداية الخليل تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة السرقة بالاشتراك

محكمة بداية الخليل تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة السرقة بالاشتراك

&#34;الميزان&#34; يحذر من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء وانعكاسها على الأوضاع الإنسانية

"الميزان" يحذر من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء وانعكاسها على الأوضاع الإنسانية

نقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد من معتقل (النقب) إلى عزل &#34;إيله&#34;

نقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد من معتقل (النقب) إلى عزل "إيله"

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

رئيس المخابرات المصري يصل فلسطين اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة

رئيس المخابرات المصري يصل فلسطين اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة