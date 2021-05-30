شؤون فلسطينية

لاجئون فلسطينيون يطالبون (أونروا) بإغاثة اللاجئين وإعمار البيوت المدمرة ورحيل شمالي

لاجئون فلسطينيون يطالبون (أونروا) بإغاثة اللاجئين وإعمار البيوت المدمرة ورحيل شمالي
رام الله - دنيا الوطن
نظمت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، مسيرة جماهيرية احتجاجية حاشدة انطلقت من دوار معسكر دير البلح وسط قطاع غزة صوب مكتب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للمطالبة بالتعجيل في تقديم الخدمات الإغاثية وإعادة إعمار البيوت المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والمطالبة برحيل ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) بالقطاع.

وطالب مسؤول دائرة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية الرفيق أشرف أبو الرووس في بيان الحبهة بالإسراع في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية ومتابعة مراكز الإيواء، وحصر الأضرار للبيوت المتضررة والمدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، وإنهاء ملف إعمار البيوت في عدوان 2014.

وجدد أبو الروس مطالبته في الرسالة الموجهة للمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني، ومديرة منطقة عمليات (أونروا) بالمحافظة الوسطى ميراندا بركات، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية في خدمة قضايا اللاجئين والدفاع عنهم في مواجهة أي عدوان إسرائيلي، أو مخططات هادفة للانقضاض على حقوقهم التاريخية، وخاصة حق العودة للديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار194.

ودعا أبو الروس لإقالة مدير عمليات (أونروا) بقطاع غزة ماتياس شمالي، ونائبه ديفيد ديبول، لمواقفهما السيئة والمشينة بحق اللاجئين والمؤسسة الدولية، وخاصة ما أدلى به شمالي من تناقض مع مبدأ الحياد الذي ترفعه (أونروا)، نزولاً عند الرغبات والاملاءات الأميركية والاسرائيلية، وأن الحد الأدنى من شروط الحياد هو عدم إعطاء مواقف سياسية، خاصة حين تكون هذا المواقف، ليست فقط منحازة لصالح العدو بل كاذبة ومضللة وتعتبر تشجيعاً واضحاً لاستمرار العدوان.




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