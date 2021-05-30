دولي

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة

تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل بالقدس المحتلة
نتنياهو وعباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، عباس كامل، بالقدس المحتلة، تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية.

ورحب الجانبان، حسب تغريدة لنتنياهو عبر (تويتر)، بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة.

وطرح نتنياهو خلال اللقاء "المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت". 

كما تم "بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع"، على حد تعبير نتنياهو.

وكان موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، قال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وجّه باستمرار الجهـود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس".

وأوفد السيسي، كامل؛ لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس المصري، وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى الأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه السيسي، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين الاحتلال والمقاومة.

كما وجه الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

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