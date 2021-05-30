نقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد من معتقل (النقب) إلى عزل "إيله"

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل الأسير المضرب عن الطعام محمد عواد (25 عاماً) من مدينة بيت لحم، من معتقل (النقب) إلى عزل "إيله".وأوضحت الهيئة في تقريرها، بأن الأسير عواد يواصل إضرابه لليوم (26) على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وكان عواد قد أعلن إضرابه بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، وذلك بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.من الجدير ذكره أن الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 25/10/2020، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمرين اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وهو أسير سابق اعتقل أكثر من مرة ، وهو نجل الشهيد عواد عواد.