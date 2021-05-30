وزير الخارجية المصري يلتقي اشكنازي في القاهرة
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري استقبل، وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت في بيان في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية إسرائيلي، لمصر، منذ عام 2008.
وكان الرئيس المصري، يوجه باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس.
وكان الرئيس المصري، يوجه باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس.
قال موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وجّه باستمرار الجهـود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس".
وأوفد السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل؛ لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.
كما أوفد الرئيس المصري، وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى الأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .
ووجه السيسي، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين الاحتلال والمقاومة.
ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.
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