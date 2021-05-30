عاجل

  • الخارجية المصرية: شكري يستقبل نظيره الإسرائيلي لبحث تثبيت وقف النار وإحياء عملية السلام

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من تبعات اعتقال "خضر عدنان"

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من تبعات اعتقال "خضر عدنان"
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي أن اعتقال الشيخ خضر عدنان على أحد حواجز الاحتلال العسكرية فجراً يعكس مدى المعاناة التي يعيشها أهلنا في الضفة الغربية بسبب الاحتلال وعدوانه وإرهابه.

وأوضح سلمي في تصريحٍ نشره المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي أن خضر عدنان اعتقل أثناء عودته من نابلس حيث كان يؤدي الواجب الوطني تجاه عوائل الشهداء الذين يستهدفهم رصاص الإرهاب الإسرائيلي الحاقد، وكان آخرهم الشهيد زكريا حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس. 

وذكر أن حملات الاعتقالات المركزة والمكثفة في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48 هي جرائم يتحمل مسؤوليتها الاحتلال، وهي محاولات فاشلة لاجهاض روح الثورة والغضب المتصاعد بسبب العدوان والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا.

وقال: "سيبقى الشيخ خضر عدنان رمزاً وطنياً، واعتقاله لن يوقف الانتفاضة، فشباب الضفة الثائر سيبقى في الميدان ولن يستسلم أمام الإرهاب الإسرائيلي".

وأضاف: "إننا نحمل الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن حياة خضر عدنان، ونحذر من أي مساس أو أذى يتعرض له الشيخ المجاهد الذي عودنا على الانتصار وكسر القيد بطريقته".

أخبار ذات صلة

المفتي العام يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.. الأسيران عواد وأبو عطوان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ (26) يومًا

رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.. الأسيران عواد وأبو عطوان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ (26) يومًا

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في تركيا

"الخارجية": حالتا وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في تركيا

غزة: هيئة المطاعم و&#34;الاقتصاد&#34; يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

&#34;الإنسان&#34; يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

"الإنسان" يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.. الأسيران عواد وأبو عطوان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ (26) يومًا

رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.. الأسيران عواد وأبو عطوان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ (26) يومًا

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في تركيا

"الخارجية": حالتا وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في تركيا

غزة: هيئة المطاعم و&#34;الاقتصاد&#34; يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

&#34;الإنسان&#34; يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

"الإنسان" يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تتجاوز 15 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية