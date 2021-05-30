المفتي العام يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخ من القرآن الكريم، لوجود خلل في الطباعة، حيث إن الطبعة الأولى احتوت صفحات بيضاء (29-30، 33-34، 37-38، 41-42، 45-46، 49-50، 53-54) في سورة البقرة.وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن المطبعة المصرية الألمانية، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (1) الصادر في 2/1/2013م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.كما حذر من تداول نسخة أخرى من القرآن الكريم لوجود خلل في ترتيب الصفحات، حيث جاءت صفحة (68) بعد صفحة (51) وجاءت الصفحات (52-67) بعد الصفحة (83).وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن دار البيان الحديثة، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (108) الصادر في 20/6/2006م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.