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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني

سلطات الاحتلال تواصل قمع الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم أثناء تأدية واجبهم المهني
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة الاعتداءات بحق الصحفيين والطواقم الاعلامية الفلسطينية في الآونة الاخيرة، لا سيما داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة،  المهدد سكانه بإخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وأوضحت الهيئة بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه منذ بداية المواجهة وخروج المسيرات الرافضة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني وتحديداً في القدس، وسلطات الاحتلال تعمل على عرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة وفضح الجرائم المرتكبة بالصورة والصوت والكلمة.  

وأضافت أن وسائل ملاحقة الاحتلال للصحفيين والطواقم الاعلامية تتنوع ما بين الاعتقال والاستدعاء والقمع ومصادرة المعدات وتقييد حرية الحركة وإطلاق النار بشكل مباشر، إضافة إلى اقتحام المقرات والمؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها وإغلاقها.

كذلك لا تكتف سلطات الاحتلال بملاحقتهم فقط خلال تأدية واجبهم الصحفي، بل تتعمد أيضاً تضييق الخناق عليهم بعد اعتقالهم وزجهم بالسجون، وذلك بمنعهم من رؤية محاميهم وحرمانهم من زيارة ذويهم وفرض غرامات مالية بحقهم.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة ، فقد ارتفع أعداد الصحفيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال إلى (18 صحفياً)، وذلك بعد اعتقال كل من الصحفية زينة حلواني والمصور الصحفي وهبي مكية قبل عدة أيام، حيث تم الاعتداء عليهما بشكل وحشي وسحلهما من قبل جيش الاحتلال، وهما لا يزالان موقوفان حتى الآن بذريعة استكمال التحقيق معهما.   

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة إرسال لجان تحقيق لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الطواقم الإعلامية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني. 

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