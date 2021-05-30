الاستخبارات البريطانية: تسرب (كورونا) من مختبر أمر ممكن

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (تايمز) بأن الاستخبارات البريطانية تعتبر الآن أنه من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها إن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة، ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.بدورها، ذكرت صحيفة (ديلي ميل) أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني، أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي، بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.وقال الخبيران في دراستهما إنهما وجدا عددا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود "تلاعب مستهدف".