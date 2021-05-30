الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين يوسف أبو حرب الحسنات ومحمد أبو تيسير ثوابته في بيت فجار.



وداهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشاب عمر موسى حجاحجة (27 عاما) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون".



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي رائد الجندي، بعد دهم وتفتيش منزله في حارة السعدية في البلدة القديمة بمدينة القدس.



وكان قوات الاحتلال قد اعتقلت كذلك شابًا بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي في حي الشيخ جراح، فيما لم تعرف هويته.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسير محرر من جنين.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان على حاجز "شافي شمرون" العسكري، أثناء عودته من مدينة نابلس إلى منزله في بلدة عرابة قضاء جنين.واعتقلت قوات الاحتلال كلا: أحمد كامل أبو بكر، وفرج محمود أبو بكر، وأحمد محمد أبو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم في منطقة "الملول" في الجهة الجنوبية من بلدة يعبد غرب جنين.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي محمد ثوابتة (19 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.