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السيسي يوجّه باستمرار الاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين الاحتلال وحماس

السيسي يوجّه باستمرار الاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين الاحتلال وحماس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وجّه باستمرار الجهـود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس".

وأوفد السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل؛ لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس المصري، وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى الأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ووجه السيسي، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين الاحتلال والمقاومة.

ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

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