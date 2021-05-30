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شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يشرعون بأعمال حفر وتجريف في عين البيضاء

رام الله - دنيا الوطن
أعاد مستوطنون، اليوم الأحد، تجريف أراضٍ في العين البيضاء وبيرين شرق يطا، لصالح التوسع الاستيطاني.

وحذر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لمراسلتنا، من نوايا مبيتة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، قرب نصب تذكاري أقامه المستوطنون في المكان.

من جهته، قال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إن مستوطني (حافات ماعون) و(كرمئيل) اقدموا على إعادة التجريف في أراضي المواطنين في عين البيضاء شرق يطا، بعد ان انتزع المواطنون قرارا من المحكمة الإسرائيلية بوقف العمل في المنطقة قبل شهرين، وتعود ملكية الأراضي التي تقدر مساحتها 150 دونما الى عائلات ابو زهرة، وبحيص، وادعيس.

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