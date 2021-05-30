غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع













وأشادت إيمان عواد نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والسياحة بجهود الوزارة ولجانها العاملة في الميدان ووقوفها معهم وسعيها التخفيف من حدة الضرر عليهم.

رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي برفقة أعضاء مجلس ادارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم، عددا من المنشآت السياحية في قطاع غزة والتي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي.وأكد وادي أن الاحتلال تعمد استهداف هذه المنشآت التي تعد متنفس للسكان في ظل الحصار المستمر.وأوضح وادي أن الوزارة تقف إلى جانب أصحاب المطاعم والفنادق التي تضررت والعاملين فيها إلى حين عودتها للعمل من جديد.وأشار وادي إلى أن طواقم الوزارة الفنية تواصل منذ يومين جولاتها على المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية لحصر الأضرار والخسائر التي تكبدتها.وشارك في الجولة مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والسياحة، الذين استعرضوا الخسائر التي تعرضت لها منشآتهم.