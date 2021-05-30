الاقتصاد بغزة تحذر: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يحتكر ويرفع الأسعار

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد بغزة، التجار من الاحتكار والتلاعب ورفع أسعار السلع بكافة أصنافها، خاصة وان شعبنا الفلسطيني خرج من عدوان بشع وكبير.وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن الوزارة لن تسمح لأي تاجر استغلال معاناة شعبنا والتلاعب بالأسعار، مطالبة التجار بالوقوف إلى جانب المواطنين وتعزيز صمودهم، لا سيما بعد الحرب الإجرامية على قطاع غزة.وشددت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يقوم برفع أو احتكار الأسعار.ودعت المواطنين والمستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تاجر أو صاحب محل تجاري يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 أو بالتوجه مباشرة لمكاتب حماية المستهلك التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.