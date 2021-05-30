عربي

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة مصرية، تأجيل البتّ في قضية السفينة إيفرغيفن التي جنحت في قناة السويس قبل نحو شهرين، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين هيئة قناة السويس ومالك السفينة.

وقالت هيئة قناة السويس، إن المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية أرجأت الجلسة إلى 20 حزيران/ يونيو المقبل، حيث قدم مالك السفينة عرضًا جديدًا لتسوية الخلاف خارج المحكمة.

ويدور الخلاف حول مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس عن إنقاذ السفينة إيفرغيفن، التي جنحت في آذار/ مارس الماضي، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي الحيوي لستة أيام.

ومنذ عملية الإنقاذ، أمرت السلطات، السفينة التي ترفع علم بنما، والتي تعمل في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، بالبقاء في بحيرة وسط القناة حيث يحاول مالكها وسلطة القناة تسوية النزاع بشأن التعويض.

وأدى توقف الملاحة إلى تعطل حركة الشحن العالمية، حيث اضطرت مئات السفن إلى ملازمة مكانها حتى يتم فتح القناة، بينما اضطر بعضها الآخر إلى اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح، مما تطلب وقودًا إضافيًا وتكاليف أخرى.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الجامعة العربية تُرحب بتصويت مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

رئيس المخابرات المصري يصل فلسطين اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة

رئيس المخابرات المصري يصل فلسطين اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

الصحة المصرية توجه تحذيراً رسمياً حول (الفطر الأسود)

الصحة المصرية توجه تحذيراً رسمياً حول (الفطر الأسود)

الخارجية المصرية: اجتماع بين أشكنازي وشكري غداً بالقاهرة حول التهدئة

الخارجية المصرية: اجتماع بين أشكنازي وشكري غداً بالقاهرة حول التهدئة

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: هيئة المطاعم و&#34;الاقتصاد&#34; يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

&#34;الإنسان&#34; يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

"الإنسان" يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر