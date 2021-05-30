عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني مع المانحين والشركاء الدوليين، اليوم، اجتماعاً افتراضياً عن بُعد، يهدف إلى مناقشة الاستجابة لخطة الطوارئ لدعم استمرارية وحماية التعليم في ظل تصعيد الاحتلال والعدوان الأخير على غزة والضفة، وبحث سبل إعادة الإعمار والبناء فيها، وفي ظل جائحة (كورونا).وحضر اللقاء، وكيل الوزارة د. بصري صالح، وممثلون عن مؤسسات (يونيسكو)، و(يونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنقاذ الطفل، وبرنامج التعليم لا ينتظر، وأعضاء المجموعة العنقودية للتعليم.وأكد عورتاني حرص الوزارة على استمرارية توفير الدعم والذي يشمل الدعم النفسي الاجتماعي للطلبة ودعم البنية التحتية في غزة، وتوفير التكنولوجيا لدعم التعليم عن بعد، والمناصرة، مشدداً على دور الوزارة في توثيق جميع انتهاكات الاحتلال التي تمارس بحق المسيرة التعليمية والطلبة.واستنكر الوزير انتهاكات الاحتلال الأخيرة والتي تعد تكرار لسلسلة من الاعتداءات المتكررة والمستمرة بحق طلبتنا وكوادرنا ومؤسساتنا التعليمية، مندداً هذه الاعتداءات، ومناشداً المجتمع الدولي بضرورة استمرار الدعم، لحماية الطلبة والأطفال.وشدد الشركاء والمانحين الدوليين والمحليين على دعم وزارة التربية والتعليم في استجابتها لأولويات الوزارة ولخطة الطوارئ، والاستجابة لاستمرار عملية التعليم وتوفير الحماية لطلبة المدارس، والعمل على صب كل الجهود للاستفادة من أي دعميخدم مصلحة التعليم.