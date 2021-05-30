هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عدد من المقدسيين لمدد مختلفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس مددت اعتقال عدد من الشبان لمدد متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.وأوضحت الهيئة في تقريرها أن المعتقلين الذين تم تمديد توقيفهم هم كل من : محمد عبيد، خالد شويكي، بسام أبو سبيتان، زينة حلواني، وهبة مكية، محمد العباسي.وفي سياق آخر، أشار تقرير الهيئة أنه يوم غد الإثنين سيكون موعد جلسة محكمة المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، واللذين حاولا التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.