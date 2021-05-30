مركزية فتح تكشف عن الملفات التي ستبحثها في اجتماعها غدًا

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يوم غد الاثنين، اجتماعا لها لبحث العديد من القضايا، ومتابعة ما يجري على الأرض من انتهاكات احتلالية متواصلة، ومتابعة قرار مجلس حقوق الانسان مواصلة المقاومة الشعبية، وترتيب البيت الداخلي، في إطار تحقيق الوحدة الوطنية.وأكد عضو اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم، "ان القيادة في حالة انعقاد دائم جراء مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا في القدس، متوقعا ارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية ضد شعبنا، وذلك قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية وفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة".