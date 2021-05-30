شؤون فلسطينية

مصر: انطلاق أول ملتقى عمراني لدعم مبادرة إعادة إعمار غزة بمشاركة دولة فلسطين

مصر: انطلاق أول ملتقى عمراني لدعم مبادرة إعادة إعمار غزة بمشاركة دولة فلسطين
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
ينطلق في حزيران/يونيو المقبل، ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، وهو حدث فريد من نوعه، والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، وسفراء عدة دول وكبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، والخبراء، وبمشاركة دولة فلسطين.

وقال المهندس أحمد هاشم رئيس الملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران" إن هذا الملتقى يأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون أحد المحاور الرئيسية على مائدة الملتقى، والذي يهدف إلى
اجتماع شركاء العمران من جميع أجهزة الدولة التنفيذية والمقاولين والمطورين والمكاتب الاستشارية ومنتجي مواد البناء، في مكان واحد، من أجل خلق حالة من التفاعل المنتج لعقد التفاهمات والشراكات بين شركاء الملتقى.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أن الملتقى سيكون عبارة عن مجموعة من الفعاليات المتوازية التي تقام في مكان واحد وتوقيت واحد، حيث يضم القمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، وهي أهم أحداث الملتقى والتي ترأسها د. نيفين عبد الخالق، ويشارك بها جميع المسؤولين والهيئات وثيقة الصلة بالعمران، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 

وأوضح هاشم أنه سيقام ضمن فعاليات الملتقى مسابقة لشباب المعماريين، عن تحدي تصميم الفراغات الصغيرة في ظل جائحة (كورونا) وكيفية تغلب التصميم على هذا التحدي، ويعرض خلالها شباب المعماريين النتائج التي توصلوا إليها بشأن موضوع
المسابقة، التي تحظى بعناية ورعاية من الجامعات المصرية والإقليمية والدولية، وتضم هيئة تحكيم المسابقة كبار أساتذة الجامعات في أقسام العمارة والديكور والتصميم الداخلي.

من جانبها أكدت د. نيفين عبد الخالق، الرئيس التنفيذي والمقرر العام للقمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، أن هذا الملتقى يعد حدثًا فريدًا من نوعه، حيث يلتقي الشركاء من أجهزة تنفيذية رسمية ومكاتب خبرة استشارية من مطورين ومقاولين ومنتجي مود البناء من القطاع الخاص والقطاع الرسمي، مما يدل على الاهتمام بجودة الفكرة وإظهار قوة التجربة المصرية في
مجال البناء والتشييد خلال السنوات السبع الماضية، وإظهار تكامل المشروعات وانعكاس ذلك علي التبشير بمستقبل أفضل.

وأضافت أن أحد أهداف هذا الملتقى، هو إظهار ملامح التجربة المصرية كاملة بحيث يمكن الاستفادة من الإمكانيات التي توطنت في مصر خلال الآونة الأخيرة، لتصدير تلك الخبرات إلى المحيط العربي والإقليمي بل والمستوى الدولي أيضاً. 

وأوضحت عبد الخالق، أن مشاركة السفير الفلسطيني دياب اللوح، في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تعقد علي هامش الملتقى، هو إشارة قوية على اهتمام الملتقى بدعم مبادرة إعادة إعمار غزة، وتدشين بداية أعمال المبادرة، ونحن نعد باستجابة من مجتمع التشييد والبناء بكل مكوناته، حيث قد تلقينا العديد من
الإشارات الإيجابية عن استعداد شركات المقاولات والمنتجين لمواد البناء، في المساهمة بقوة بغض النظر عن المكسب المادي علي اعتبار أن هذه قضية أمن قومي وقضية أخلاقية تجاه الشقيقة فلسطين.

أخبار ذات صلة

غزة: هيئة المطاعم و&#34;الاقتصاد&#34; يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

&#34;الإنسان&#34; يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

"الإنسان" يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

الاقتصاد بغزة تحذر: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يحتكر ويرفع الأسعار

الاقتصاد بغزة تحذر: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يحتكر ويرفع الأسعار

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عدد من المقدسيين لمدد مختلفة

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عدد من المقدسيين لمدد مختلفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: هيئة المطاعم و&#34;الاقتصاد&#34; يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

غزة: هيئة المطاعم و"الاقتصاد" يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بفعل العدوان على القطاع

&#34;الإنسان&#34; يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

"الإنسان" يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

عيسى: مدينة القدس وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت أمر في الخليل

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

عورتاني يبحث مع المانحين خطة الاستجابة للطوارئ لحماية التعليم واستمراريته

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر: تأجيل النظر في قضية سفينة "إيفر غيفين"

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر