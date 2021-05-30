الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية "يتسحاق هرتسوغ"، ومريام بيرتس المختصة في مجال التربية والتعليم"​​​.وستنتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر تموز/ يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي يعبر عن وحدة الشعب وصلاحياته منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة".