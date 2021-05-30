دولي

الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الأربعاء المقبل

الكنيست ينتخب رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال الأربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
ينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية "يتسحاق هرتسوغ"، ومريام بيرتس المختصة في مجال التربية والتعليم"​​​.

وستنتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر تموز/ يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي يعبر عن وحدة الشعب وصلاحياته منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة".

أخبار ذات صلة

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

إيطاليا: تسجيل 3351 إصابة و81 وفاة جديدة بـ(كورونا)

إيطاليا: تسجيل 3351 إصابة و81 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية تسجل 3398 إصابة وسبع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية تسجل 3398 إصابة وسبع وفيات جديدة بـ(كورونا)

وزارة العدل الأمريكية تطلب من القضاء رفض دعوى ضد ترامب

وزارة العدل الأمريكية تطلب من القضاء رفض دعوى ضد ترامب

شاهد: رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار

شاهد: رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار

روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ(كورونا) والوفيات فوق لـ400

روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ(كورونا) والوفيات فوق لـ400

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

غزة: لقاء بين وزيري الأشغال والصحة لمناقشة آليات إعمار القطاع

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

مستوطنون يعيدون تجريف أراضٍ جنوب الخليل لصالح التوسع الاستيطاني

مستوطنون يعيدون تجريف أراضٍ جنوب الخليل لصالح التوسع الاستيطاني

الاحتلال يعتدي على تظاهرة طالبت برفع الحصار عن الشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على تظاهرة طالبت برفع الحصار عن الشيخ جراح

وزارة شؤون المرأة تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين

وزارة شؤون المرأة تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين

(كان): الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار وقضية الاسرى

(كان): الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار وقضية الاسرى

بلدية غزة تحذر من السباحة في البحر

بلدية غزة تحذر من السباحة في البحر

منوعات

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

شاهد: حمل ليلى علوي يفاجئ عائلتها ويقلب موازينهم رأسًا على عقب

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

بغياب أصالة.. شاهد كيف احتفل طارق العريان بعيد ميلاد توأميه

ريهام سعيد لحسن شاكوش &#34;مش هسيبك وهاخد حقي&#34;.. ما القصة؟

ريهام سعيد لحسن شاكوش "مش هسيبك وهاخد حقي".. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي &#34;هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: سارة التونسي "هل تنتظرون أن ألقى مصير شريف دسوقي".. ما القصة؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

ما آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز؟

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد كيف بدت إيمي و دنيا بعد أول زيارة لقبر والدهم سمير غانم

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد: بدور البراهيم تصدم جمهورها بارتداء النقاب مجدداً.. ما القصة؟

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد ماذا فعلت فنانة سعودية لتحسم الجدل حول طلاقها

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد: الجمهور يهاجم نورة العميري بعد تنمرها على شابة بوزن زائد

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

عربي

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية ترصد 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا