الصحة بغزة تُسجِّل اليوم انخفاضًا حادًا في إصابات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 701 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 25 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 108909 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2978 حالة، وإجمالي المتعافين 104913 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1018 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 114 حالة، من بينها 77 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39155 شخص.