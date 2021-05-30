شؤون فلسطينية

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء

البرغوثي يدعو من غزة إلى الإسراع في إعادة الإعمار واعتماد الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية خلال زيارته للمناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال ووسط قطاع غزة على أهمية الإسراع في إعادة إعمار البيوت والمصانع والمزارع المدمرة وإلى إيجاد حلول سريعة لاحتياجات مئات العائلات التي فقدت بيوتها وممتلكاتها بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي.

وأشار بتصريحات له، إلى أن 1400 بيت ومرفق والعديد من المصانع التي دمرت خلال عامي 2014 و2008 لم يتم إعمارها كما أن العديد من شهداء الاعتداءات السابقة لم يتم اعتمادهم حتى الآن.

وأكد البرغوثي على أهمية إسناد العائلات التي فقدت بيوتها ومحلاتها وممتلكاتها أو استشهد أبناؤها و كل حالة منها هي قصة صمود وبسالة و معاناة وليست مجرد أرقام. 

وحيا البرغوثي العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التطوعية لإسناد العائلات وإصلاح ما يمكن من المرافق ، كما أشار إلى الدور المتميز للبلديات أثناء زيارته لها التي أعادت ترميم العديد من الشوارع المقصوفة بإمكانياتها المتواضعة وتحت القصف المتواصل.

وشملت لقاءات د. البرغوثي والوفد المرافق له مناطق الشجاعية وبيت حانون وبيت لاهيا وجباليا و مخيم جباليا ومختلف أحياء مدينة غزة و المغازي ودير البلح وخانيونس.


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