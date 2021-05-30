الاحتلال يعتقل شابًا ويستدعي آخر من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا، واستدعت آخر في بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي محمد ثوابتة (19 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه. كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين يوسف ابو حرب الحسنات ومحمد أبو تيسير ثوابته.وأضافت، ان تلك القوات داهمت منزل ذوي الشاب عمر موسى حجاحجة (27 عاما) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون".