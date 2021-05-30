الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ففي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين قينيا شمال غربي رام الله واعتقلت مهند أبو زايد، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياتهيشار إلى أن المعتقل أبو زايد أصيب برصاص الاحتلال أواخر نيسان/ ابريل المنصرم.وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد النتشة على حاجز عسكري قرب مستوطنة "حاجاي"، المقامة على أراضي مدينة الخليل جنوبا.يشار إلى أن شابا قد أصيب مساء يوم أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة سعير شرقا، نقل على اثرها الى إحدى مستشفيات مدينة الخليل، لتلقي العلاج.وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي محمد ثوابتة (19 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه. كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين يوسف ابو حرب الحسنات ومحمد أبو تيسير ثوابته.وداهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشاب عمر موسى حجاحجة (27 عاما) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون".وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، أربعة مواطنين بينهم أسير محرر من بلدة يعبد غرب جنين.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا: احمد كامل أبو بكر، وفرج محمود أبو بكر، وأحمد محمد أبو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم في منطقة "الملول" في الجهة الجنوبية من البلدة، فيما اعتقلت الأسير المحرر خضر عدنان على حاجز عسكري "شافي شمرون"، أثناء عودته من مدينة نابلس الى منزله في بلدة عرابة.