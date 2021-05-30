بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تشكيلة حكومة التغيير والتي تم التوافق عليها بين نفتالي بينت ويائير لابيد.رئيس الوزراء (أول عامين) نفتالي بينترئيس الوزراء بالتناوب - وزير الخارجية - يائير لابيدوزير القضاء - جدعون ساعروزير المالية - أفيغدور ليبرمانوزير الدفاع - بيني غانتسوزيرة النقل - ميراف ميخائيليوزير الصحة - نيتسان هورفيتسوزير الأمن الداخلي - عومر بارليفوزير تطوير النقب والجليل - إيلي أفيداروزيرة التعليم - يفعات شاشا بيطونوزير الأديان - متان كهاناوزيرة الاقتصاد - أورنا بربيابيوزيرة الرفاه - كارين الحراروزيرة الاستيعاب والهجرة - بنينا تمانو شاطاوزير التعاون الإقليمي - عيساوي فريجوزير/ة الشتات - جلعاد كريب - إيميلي مواطيوزير الاتصالات - يوعاز هندلوزيرة الداخلية - أيليت شاكيدوزير الطاقة - يوآف رازبوزوفوزير البناء والإسكان - إليعازر شطيرنوزير الثقافة والرياضة - حيلي تروبروزيرة حماية البيئة - تمار زاندبيرغوزير الزراعة - ألون شوستروزيرة المساواة الاجتماعية - ميراف كوهينرئيس الكنيست مئير كوهينرئيس لجنة المالية - عوديد فوريرميكي ليفي (لم يتقرر بعد)زئيف إلكين (لم يتقرر بعد)ميخائيل بيطون (لم يتقرر بعد)حقائب وزارية لم توزع بعد : العلوم، السياحة، القدس، الشؤون الاستراتيجية.