دولي

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

بالأسماء.. بينت ولابيد يضعان تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تشكيلة حكومة التغيير والتي تم التوافق عليها بين نفتالي بينت ويائير لابيد.

رئيس الوزراء (أول عامين) نفتالي بينت

رئيس الوزراء بالتناوب - وزير الخارجية - يائير لابيد

وزير القضاء - جدعون ساعر 

وزير المالية - أفيغدور ليبرمان

وزير الدفاع - بيني غانتس

وزيرة النقل - ميراف ميخائيلي

وزير الصحة - نيتسان هورفيتس

وزير الأمن الداخلي - عومر بارليف

وزير تطوير النقب والجليل - إيلي أفيدار

وزيرة التعليم - يفعات شاشا بيطون

وزير الأديان - متان كهانا

وزيرة الاقتصاد - أورنا بربيابي

وزيرة الرفاه - كارين الحرار

وزيرة الاستيعاب والهجرة - بنينا تمانو شاطا

وزير التعاون الإقليمي - عيساوي فريج

وزير/ة الشتات - جلعاد كريب - إيميلي مواطي

وزير الاتصالات - يوعاز هندل

وزيرة الداخلية - أيليت شاكيد

وزير الطاقة - يوآف رازبوزوف

وزير البناء والإسكان - إليعازر شطيرن

وزير الثقافة والرياضة - حيلي تروبر

وزيرة حماية البيئة - تمار زاندبيرغ

وزير الزراعة - ألون شوستر

وزيرة المساواة الاجتماعية - ميراف كوهين

رئيس الكنيست مئير كوهين

رئيس لجنة المالية - عوديد فورير

ميكي ليفي (لم يتقرر بعد)

زئيف إلكين (لم يتقرر بعد)

ميخائيل بيطون (لم يتقرر بعد)

حقائب وزارية لم توزع بعد : العلوم، السياحة، القدس، الشؤون الاستراتيجية.

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