رئيس المخابرات المصري يصل فلسطين اليوم لبحث ملف إعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد: إن‏ رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، يصل اليوم إلى فلسطين.وأكد الشيخ أنه سيتم التشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الأخير على شعبنا وتداعياته، وبحث ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.وكان وفد أمني مصري وصل أمس إلى قطاع غزة، لترتيب زيارة عباس كامل، الذي سيزور إضافة إلى رام الله، وغزة، دولة الاحتلال.