شؤون فلسطينية

أجواء حارة في الأراضي الفلسطينية

أجواء حارة في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا في معظم المناطق حار في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود  3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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