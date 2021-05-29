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مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية

مجلس النواب العراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي.

ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كردستان.

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