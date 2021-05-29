شؤون فلسطينية

(كان): الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار وقضية الاسرى

(كان): الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار وقضية الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد روعي كاييس، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن الجهود المصرية ترتكز على إرساء وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض حركة حماس لمطلب إسرائيل بربط إعادة تأهيل قطاع غزة، بقضية الأسرى المفقودين في القطاع.

وقال كاييس: "تقول حركة حماس، أنها منفتحة على صفقة تبادل تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الشخصيات الكبيرة، وذوي الاحكام العالية، ويسبق ذلك شرط الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.

وبحسب المراسل الإسرائيلي، فإن غابي أشكنازي، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، سيطرح موضوع الاسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على مصر غداً الأحد. 

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