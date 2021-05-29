بالأسماء: داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، يوم غدٍ الأحد، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات.ودعت المسافرين، للتواجد عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.