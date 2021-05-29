دولي

شاهد: رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار

شاهد: رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار
رام الله - دنيا الوطن
أثار مقطع مصور لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يركض للحاق بالقطار في لندن، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جونسون وهوي ركض للحاق بقطار في محطة قطار "واترلو" بالعاصمة البريطانية أمس الجمعة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقامت السيدة التي التقطت المقطع بمخاطبة رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.

وعلق البعض بالقول إن جونسون كان يركض لأنه يعلم أن القطار لن ينتظره هو أو أي مسؤول غيره.


 

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