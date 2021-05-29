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الصحة المصرية توجه تحذيراً رسمياً حول (الفطر الأسود)

الصحة المصرية توجه تحذيراً رسمياً حول (الفطر الأسود)
رام الله - دنيا الوطن
حذر تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية من أن نسبة الوفيات بـ(الفطر الأسود) قد تصل إلى 50%، وأن طرق وقف العدوى قد تشمل استئصال الأعضاء المصابة كالعينيين أو الفك العلوي.

التقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، بعد جدل واسع أثارته تقارير عن (الفطر الأسود)، عقب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته، بحسب موقع (مصراوي).

وحذر التقرير من أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض وعلاجه مبكرا فإن معدلات الوفاة الناجمة عنه قد تصل من 20 إلى 50% من المصابين.

وأوضح التقرير أنه يمكن علاج (الفطر الأسود) بأدوية مضادات الفطريات تحت الإشراف الطبي، لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ولفتت إلى أنه في بعض الحالات قد يتطلب العلاج استئصال الأنسجة المصابة لوقف انتشار العدوى كإزالة العينين أو الفك العلوي.

وطمأن التقرير إلى أن (الفطر الأسود) مرض غير معدٍ ولا ينتقل من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان.

ويصيب المرض مصابي (كورونا)، أو بعد التعافي من الفيروس، ومن بين أعراضه على حسب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام بالبطن، قئ، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.

وكانت وزارة الصحة المصرية قررت تخصيص غرفة عزل منفصلة للمرضى المصابين بـ(الفطر الأسود).

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت في 20 مايو/آيار الجاري عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس (كورونا)، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو (الفطر الأسود).

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