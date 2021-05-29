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الخارجية المصرية: اجتماع بين أشكنازي وشكري غداً بالقاهرة حول التهدئة

الخارجية المصرية: اجتماع بين أشكنازي وشكري غداً بالقاهرة حول التهدئة
رام الله - دنيا الوطن
كدت مصر أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سيزور القاهرة غدا الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري.

وأعلنت الخارجية المصرية أن شكري وأشكنازي سيجتمعان غدا في القاهرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم بأن أشكنازي سيتوجه غدا إلى مصر بهدف مناقشة سبل تعزيز التهدئة الهشة حول قطاع غزة مع شكري.

وأشار موقع (واللا) الإخباري إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيصل في الوقت نفسه إلى إسرائيل لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

ولفت الموقع إلى أن كامل سيزور أيضا رام الله حيث سيستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه إلى غزة لإجراء مفاوضات بشأن تثبيت الهدنة المعلنة حول القطاع بما قد يشمل صفقة تبادل أسرى محتملة مع إسرائيل.

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