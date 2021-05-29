روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ(كورونا) والوفيات فوق لـ400

رام الله - دنيا الوطنلليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في روسيا عتبة التسعة آلاف إصابة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 9289 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 9252 إصابة أمس الجمعة و9039 إصابة الخميس)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3241 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولا تزال حصيلة الضحايا اليومية لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا) في روسيا فوق مستوى الـ400 وفاة لليوم الرابع على التوالي، إذ رصدت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 401 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 404 وفيات أمس.وتماثل 9250 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و53748 إصابة مؤكدة، منها 120807 حالات وفاة، و262457 حالة نشطة، وأربعة ملايين و670484 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 137.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس، 369 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.