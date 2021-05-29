دولي

أفغانستان: أربعة قتلى و13 جريحا جراء تفجير حافلة جامعية بشرق البلاد

أفغانستان: أربعة قتلى و13 جريحا جراء تفجير حافلة جامعية بشرق البلاد
رام الله - دنيا الوطن
قتل 4 أشخاص جراء تفجير استهدف حافلة تقل أساتذة من جامعة البيروني في ولاية بروان بشرق أفغانستان، حسبما أورد مسؤول صحي محلي، اليوم السبت.

وقال قاسم سنغين، كبير الأطباء في مستشفى بروان، إن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانفجار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الهجوم وقع في منطقة رباط بمديرية بغرام (إحدى مديريات الولاية) في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم. من جهتها قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية نقلا عن وزارة الداخلية إن الهجوم نفذ باستخدام سيارة مفخخة، وإن طلبة وأساتذة من بين الضحايا.

ولم تعلن أي مجموعة مسلحة حتى الآن عن مسؤوليتها عن هذه العملية "الإرهابية".

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