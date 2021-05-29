دولي

مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطة (تنوفا).. فما هي؟

مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطة (تنوفا).. فما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء أهارون حليفا، رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ المعركة الأخيرة على قطاع غزة، سارع الجيش لتطوير إحدى الأفكار المميزة التي تم صياغتها كجزء من مفهوم الجيش للنصر وخطة (تنوفا) متعددة السنوات، الفكرة سميت (غطاء قمع الصواريخ).

وأضاف حليفا: "تتركز فكرة خطة (تنوفا)، بوضع بطاريات اعتراض سريعة وصواريخ هجومية على حدود غزة والشمال، وربطها بأحدث أنظمة الرادار وكاشفات إطلاق الصواريخ، واعتراضها أثناء خروجها من منصات الإطلاق ومهاجمة المنصات أيضا".

وأشار إلى أن الخطة تهدف لاعتراض الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، دون الحاجة لتفعيل الإنذارات، مع تقليل عبء الاعتراض بشكل كبير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد أنه يتم دراسة فعالية هذه الخطة ضد الصواريخ المضادة للدبابات، وقذائف (الهاون)، التي تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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