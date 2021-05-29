شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية تنقذ أربع فتيات من الغرق ببحر غزة

الشرطة البحرية تنقذ أربع فتيات من الغرق ببحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت طواقم الدوريات والإنقاذ التابعة للشرطة البحرية أربع فتيات من الغرق، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، في المنطقة الواقعة جنوب ميناء غزة.

وأوضحت الشرطة البحرية أن طواقمها توجهت لمكان الحدث بعد سماع أصوات استغاثة تطلب النجدة من الجهة الجنوبية لميناء غزة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

وأشارت إلى أن طواقمها البحرية أخرجت جميع المواطنين من داخل البحر بالتزامن مع وصول الإسعافات للتعامل مع جميع الحالات.

وذكرت أنه تم إنقاذ 4 حالات غرق جميعهم من الفتيات، وصفت إحدى هذه الحالات بالمتوسطة مع بقائها داخل المستشفى لمتابعتها، بالإضافة إلى ثلاث حالات طفيفة تم التعامل معها.

ولفتت البحرية إلى إصابة اثنين من طواقمها أثناء عملية الإنقاذ جرّاء النزول على الصخر الواقع جنوب الميناء، مما أدى لإصابتهم ببعض الرضوض في الجسم.

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