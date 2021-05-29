نابلس: جماهير تشيّع جثمان الشهيد زكريا حمايل

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من نابلس، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب زكريا حمايل (28 عاماً)، والذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال ومستوطنيه، خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.وانطلق مئات المواطنين من مشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، بمسيرة تشييع حاشد، وتوجهت إلى بلدة بيتا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه.وسارت في بلدة بيتا مسيرة تشييع حاشدة، جابت شوارع البلدة وصولا إلى مقبرة البلدة، حيث ووري الثرى هناك.وشهدت مسيرة التشييع هتافات منددة وغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا، ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال، ومشيدة بالشهادة والشهداء وسط التكبيرات.وطالب المشيّعون بالثأر لدماء الشهيد وسط هتافات للمقاومة وللكفاح المسلح، والدعوة لتنفيذ عمليات بطولية ردا على مجازر الاحتلال ومستوطنيه.