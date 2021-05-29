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"العدل" بغزة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان وتعتبره انتصارا للعدالة والإنسانية

"العدل" بغزة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان وتعتبره انتصارا للعدالة والإنسانية
مجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة العدل بغزة، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وانتهاكاته الجسيمة لقواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أنها جاهزة لاستقبال اللجنة في غزة وتقديم كل ما يلزم لتسهيل مهمتها معتبرة أن قرار تشكيل هذه اللجنة هو انتصار للعدالة وللضمير الإنساني، مؤكدة أن جرائم الاحتلال باتت أعظم من أن تغطى، وأن تبريرها من قبل الاحتلال ووجود من يصدق روايته بات من الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يؤكد صدق الرواية الفلسطينية وعدالتها، وتزايد قناعات الدول بضرورة كبح جماع عدوانية وإجرام هذا الاحتلال  وحماية الشعب الفلسطيني.

ورأت الوزارة أن إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين المستمر من الملاحقة القضائية، هو من أبرز الأسباب التي شجعتهم على ارتكاب المجازر بحق شعبنا دون مبالاة، راجية أن تضع قرارات هذه اللجنة حدا للاحتلال المجرم عبر جلب قادته للقضاء، وأن تشكل رادعا للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني.

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