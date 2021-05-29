إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في جبل العالم بنعلين

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص الحي في القدم وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في بلدة نعلين غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة جبل العالم المهدد بالمصادرة، بعد تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين.وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة نعلين الرئيسي، كما منعت سيارة الإسعاف التي تقل المصاب من نقله الى المستشفى.وقام مجموعة من المستوطنين في وقت سابق من فجر اليوم السبت بتحطيم مركبات للمواطنين ببلدة نعلين.