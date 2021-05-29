شؤون فلسطينية

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف أميركي ودولي حازم يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا بجميع أشكاله، ويجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، لضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان وتحقيق ذلك، وإلا سيفقد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأميركية أية مصداقية للمواقف والتصريحات والأقوال المعلنة.

وأكدت أن استهتار سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي والجهود الأميركية المبذولة لتثبيت التهدئة بلغ مستويات متقدمة وبشكل مقصود ومتعمد، في محاولة منها لتكريس وشرعنة مواصلة تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام.

وقالت إن سلطات الاحتلال تلقي يوميا بالكرة الملتهبة في ملعب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، وتضع العراقيل والعقبات أمام الجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والعدوان، في محاولة لإفشالها وإجهاضها مبكرا هروبا من دفع استحقاقات السلام.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم خاصة ما جرى من إعدام الشهيد الشاب زكريا حمايل (28 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، وعن اعتداءات وهجمات المستوطنين المسلحة على المواطنين، معتبرة أنها دعوة مباشرة ومتواصلة لتصعيد العدوان على شعبنا، علما ان الجهود الدولية والأميركية متواصلة لسحب فتيل التفجير والوصول الى تهدئة مستدامة.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

&#34;كهرباء القدس&#34; تدين قيام مجهولين بإطلاق النار على 3 محولات للشركة ببلدة الرام

"كهرباء القدس" تدين قيام مجهولين بإطلاق النار على 3 محولات للشركة ببلدة الرام

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

مؤسسة &#34;ميثاق&#34; تصدر بيان توضيح واستنكار بشأن وثائق الشيخ جراح

مؤسسة "ميثاق" تصدر بيان توضيح واستنكار بشأن وثائق الشيخ جراح

شاهد: زيارة ينفذ جولة تفقدية على منازل ومصانع متضررة في العدوان الأخير على القطاع

شاهد: زيارة ينفذ جولة تفقدية على منازل ومصانع متضررة في العدوان الأخير على القطاع

أبو مازن يهنئ بشار الأسد لانتخابه لولاية رئاسية جديدة

أبو مازن يهنئ بشار الأسد لانتخابه لولاية رئاسية جديدة

مصرع مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها بحادث سير وسط القطاع

مصرع مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها بحادث سير وسط القطاع

إعلام إسرائيلي: اللواء عباس كامل يصل رام الله غداً ويزور غزة الاثنين

إعلام إسرائيلي: اللواء عباس كامل يصل رام الله غداً ويزور غزة الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة