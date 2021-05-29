شؤون فلسطينية

مؤسسة "ميثاق" تصدر بيان توضيح واستنكار بشأن وثائق الشيخ جراح

مؤسسة "ميثاق" تصدر بيان توضيح واستنكار بشأن وثائق الشيخ جراح
الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق" المستشار خليل الرفاعي، أنه لا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل بخصوص الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس وأراضي فلسطين، وأن كافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي مستندات قانونية وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلسطينية باعتبارها الحقيقة الثابتة.

وشدد المستشار الرفاعي في بيان توضيح واستنكار صادر عن مؤسسة "ميثاق" بشأن وثائق الشيخ جراح، اليوم السبت، على أن الحديث عن وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هي طعن بمصداقية الحق الفلسطيني الثابت.

وفيما يلي نص البيان:

صادر عن المستشار خليل قراجة الرفاعي عميد ميثاق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس في دولة فلسطين.

تداول بعض الناس بيانا مزيفا منسوبا إلى محامي أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الاستاذ سامي إرشيد الذي نفى الأقوال المنسوبة إليه، بل استقبل السفير التركي في مكتبه، مؤكدا التعاون التركي الكامل لصالح الحق الفلسطيني.

وعطفا على هذا الموضوع وكل ما يتعلق بوثائق الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس وأراضي فلسطين، التي تتعرض لهجمة تهجير من قبل المحتل، نوضح التالي:

1- ان كافة الأراضي الفلسطينية هي مملوكة لأصحابها الشرعيين الفلسطينيين وحدهم بلا أي منازع وبلا أدنى شك.

2- كافة الوثائق العثمانية والأردنية تؤكد أن أراضي القدس، ولا سيما الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس هي أراض فلسطينية ولم تكن يوما ولا ساعة مملوكة لاي إنسان من غير العرب الفلسطينيين وحدهم.

3- قامت الحكومة الأردنية بتقديم وثائق تعزز الموقف القانوني لملكية الشيخ جراح لأصحابه القاطنين فيه من العرب الفلسطينيين دون سواهم.

4- قدمت الحكومة التركية كافة ما لديها من وثائق ومخطوطات تبين الحق المطلق لفلسطين وحدها وأصحابها من الشعب العربي الفلسطيني والمقدسي خاصة، ولا يوجد أي وثيقة او مخطوطة أو ورقة أو سطر أو كلمة واحدة فيها إشارة إلى ملكية المستوطنين أو غير الفلسطينيين العرب لهذه الأراضي. فهي ملكية خاصة لأهلها العرب الفلسطينيين وبكل الأحوال هي أراض فلسطينية بصورة كاملة ومطلقة.

ونؤكد أن الدولة التركية الحالية وبتوجيهات شخصية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبالتعاون الوثيق مع سفارة دولة فلسطين في تركيا، قدمت لنا في ميثاق معظم الطابو العثماني والمستندات العثمانية التي تخص فلسطين، وكان متوقع استلام المزيد منها خلال العام الجاري والذي حال دون ذلك الأوضاع الصحية الناتجة عن وباء كورونا.

إن "ميثاق" مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس في دولة فلسطين، تنفي وجود أية وثائق أو مستندات تمنح أي شخص غير فلسطيني حق شبر أرض فيها، وأية وثائق غير ذلك هي مزيفة ولا صحة لها في شكلها ومضمونها.

وإن محاولة قيام أقلام مأجورة الإشارة إلى وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هي عارية تماما عن الصحة؛ ذلك أن كافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي أسانيد تاريخية وقانونية تثبت رواية الحق الفلسطيني بلا أي جدل أو نقاش.

وإن محاولة الطعن والتشويه للوثائق والمحفوظات يأتي من باب التشكيك بأحد أركان الرواية العربية الفلسطينية. وقد أشرنا في أوقات سابقة إلى أن المحتل حاول وطالب بالحصول على الطابو العثماني من تركيا ولم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع الإعلام العبري إلى شن هجوم على مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس ميثاق وعلى الدولة التركية.

في الختام نؤكد أنه لا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل وكافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي مستندات قانونية وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلسطينية باعتبارها الحقيقة الثابتة، ولا يوجد أي وثيقة تدعم رواية المحتل.

وأن الحديث عن وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هي طعن بمصداقية الحق الفلسطيني الثابت.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

&#34;كهرباء القدس&#34; تدين قيام مجهولين بإطلاق النار على 3 محولات للشركة ببلدة الرام

"كهرباء القدس" تدين قيام مجهولين بإطلاق النار على 3 محولات للشركة ببلدة الرام

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

شاهد: زيارة ينفذ جولة تفقدية على منازل ومصانع متضررة في العدوان الأخير على القطاع

شاهد: زيارة ينفذ جولة تفقدية على منازل ومصانع متضررة في العدوان الأخير على القطاع

أبو مازن يهنئ بشار الأسد لانتخابه لولاية رئاسية جديدة

أبو مازن يهنئ بشار الأسد لانتخابه لولاية رئاسية جديدة

مصرع مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها بحادث سير وسط القطاع

مصرع مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها بحادث سير وسط القطاع

إعلام إسرائيلي: اللواء عباس كامل يصل رام الله غداً ويزور غزة الاثنين

إعلام إسرائيلي: اللواء عباس كامل يصل رام الله غداً ويزور غزة الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

تيسير خالد: الرباعية الدولية جثة هامدة تعفنت وتحللت ولا حاجة لنا بها‎

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تصعيد العدوان على شعبنا للهروب من استحقاقات السلام

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

حزب الشعب يدعو لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي والافراج الفوري

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

السودان: الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقياً علينا

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة