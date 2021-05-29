إعلام إسرائيلي: اللواء عباس كامل يصل رام الله غداً ويزور غزة الاثنين

وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إن كامل سيصل إلى إسرائيل، غداً لإجراء محادثات بشأن استقرار وقف إطلاق النار في غزة.





وتابع: سيلتقي كامل برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، وكبار قادة مؤسسة الأمن، كما سيلتقي لاحقا بالرئيس محمود عباس في رام الله، وقادة حركة حمـاس في غزة.





ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، "كبير"، قوله: إن المصريين مهتمون بدفع خطوة تشمل إعادة إعمار غزة واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة ودفع المحادثات بشأن حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.





وتابع: في ذات الوقت يتوجه وزير الخارجية غابي أشكنازي إلى القاهرة غدا ومن المتوقع أن يلتقي مع نظيره المصري سامح شكري.

وكانت قناة (العربية) ذكرت مساء أمس الجمعة، إن هناك ترتيبات لزيارة رئيس المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، إلى مدينة رام الله منتصف الأسبوع.وأضافت القناة بأن زيارة كامل ستتحدد بناءً على ما يقوم به الوفد المصري بغزة.وكان وفد أمني مصري، وصل الجمعة، إلى قطاع غزة، قادم عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.وتأتي الزيارة، استكمالاً للجهود المصرية، لتثبيت وقف إطلاق النار، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، ودولة الاحتلال.