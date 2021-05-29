الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله ومزرعته في منطقة الفرديس شرق بيت لحم، وهددته في حال عدم التنفيذ، بأنها ستقوم بذلك، وستغرمه تكاليف الهدم.وقال محمود الوحش، المتحدث باسم عائلته، إنه سيتم هدم منزل مساحته 60 مترا مربعا، ومزرعة أغنام مساحتها 40 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.وأشار إلى أن المنطقة المذكورة تفتقر للخدمات، ويعيش المواطنون في ظل ظروف صعبة تفتقر للبنية التحتية، في ظل تضييقات الاحتلال عليهم، بعدم التوسع والبناء.