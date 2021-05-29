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شؤون فلسطينية

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا
رام الله - دنيا الوطن
تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، من إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في خربة أبو شحادة المهددة بالمصادرة في وادي قانا قرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوة  كبيرة من جيش الاحتلال  بالإضافة إلى أعداد من المستوطنين وصلوا  الى المكان قبل أن تندلع مواجهات عنيفة استخدم خلالها الجنود الرصاص المعدني والقنابل الصوتية  والغازية.

  ويُعتبر وادي قانا أحد تفرّعات نهر العوجا وفي قسمه المركزيّ الواقع في منطقة C ثمة 12 ينبوع ماء وعدة جداول تتفرّع عنه، وتقع أراضيه بملكيّة فلسطينيّة، غالبيتهم من قرية دير إيستا المجاروة، وهم يستخدمونها للزراعة والرعي.
 
وبين الأعوام 1978 و1986 أقيمت عدّة مستوطنات على التلال المُطّلة على ضفتيِّ الوادي: عمانويل وكرنيه شومرون من الشمال، ويكير ونوفيم من الجنوب.

  ومع الوقت توسّعت مستوطنة كرنيه شومرون لتمتدّ على عدّة تلال مجاورة، فيما أقيمت بين الأعوام 1998 و2000 إلى جانب هذه المستوطنات بؤر استيطانيّة وهي ألوني شيلو وإل متان وحفات يئير، وقد ضخّت المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة مياه مجاريها إلى الوادي وأضرّت بجداوله وينابيعه وبمصادر المياه التي يعتمد عليها المزارعون.

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