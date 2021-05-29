عاجل

  • السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة من بينها دولة عربية

  • وفاة المواطن أنور محمود قديح (52 عاماً) في حادث سير وقع على طريق البحر غرب دير البلح

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إنه وبالرغم عن اعلان وقف إطلاق النار الا ان استهداف سلطات الاحتلال لشعبنا في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان ما زالت مستمرة ومتواصلة.

وتابع: ان ما يحدث حاليا في حي الشيخ جراح وفي حي بطن الهوى في سلوان انما هي سياسة تطهير عرقي بامتياز تضاف الى سلسلة من الممارسات الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: قد تم الاعتداء على عدد من الإعلاميين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح واعتقال بعضهم في محاولة بائسة لكي لا تصل حقيقة ما يحدث في مدينتنا المقدسة الى العالم.

وقال المطران: "انهم يريدون حجب الحقيقة لانهم يخافون من الحقيقة ويخافون ان تصل الصور الحقيقية لشعوب العالم التي باتت تتحرك وتتضامن وبتنا نشهد تغييرا في الرأي العام العالمي لصالح الشعب الفلسطيني".

وتابع: عندما تخاف سلطات الاحتلال من الاعلام والإعلاميين فاعلم جيدا ان هذه السلطات تخاف من ان تصل الحقيقة الى كل مكان في هذا العالم.

وشدد على "أننا نتضامن مع الإعلاميين الذين تم اعتقالهم ونطالب بحريتهم كما اننا نؤكد للعالم بأسره بأن العدوان علينا كفلسطينيين لم يتوقف وما زالت مدينة القدس تعاني وخاصة في سلوان وفي حي الشيخ جراح".

أخبار ذات صلة

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

عزام الأحمد: مصر تسعى لإبرام هدنة طويلة تشمل غزة والضفة والقدس

عزام الأحمد: مصر تسعى لإبرام هدنة طويلة تشمل غزة والضفة والقدس

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

"العربية الفلسطينية": نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل