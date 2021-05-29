المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان



وتابع: ان ما يحدث حاليا في حي الشيخ جراح وفي حي بطن الهوى في سلوان انما هي سياسة تطهير عرقي بامتياز تضاف الى سلسلة من الممارسات الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني.



وأضاف: قد تم الاعتداء على عدد من الإعلاميين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح واعتقال بعضهم في محاولة بائسة لكي لا تصل حقيقة ما يحدث في مدينتنا المقدسة الى العالم.



وقال المطران: "انهم يريدون حجب الحقيقة لانهم يخافون من الحقيقة ويخافون ان تصل الصور الحقيقية لشعوب العالم التي باتت تتحرك وتتضامن وبتنا نشهد تغييرا في الرأي العام العالمي لصالح الشعب الفلسطيني".



وتابع: عندما تخاف سلطات الاحتلال من الاعلام والإعلاميين فاعلم جيدا ان هذه السلطات تخاف من ان تصل الحقيقة الى كل مكان في هذا العالم.



وشدد على "أننا نتضامن مع الإعلاميين الذين تم اعتقالهم ونطالب بحريتهم كما اننا نؤكد للعالم بأسره بأن العدوان علينا كفلسطينيين لم يتوقف وما زالت مدينة القدس تعاني وخاصة في سلوان وفي حي الشيخ جراح".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إنه وبالرغم عن اعلان وقف إطلاق النار الا ان استهداف سلطات الاحتلال لشعبنا في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان ما زالت مستمرة ومتواصلة.