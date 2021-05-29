3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و250 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 870 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 210 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 108750 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2845 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 104888 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1017 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 73 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ60200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39155 شخص.