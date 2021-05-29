عاجل

  • السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة من بينها دولة عربية

  • وفاة المواطن أنور محمود قديح (52 عاماً) في حادث سير وقع على طريق البحر غرب دير البلح

شؤون فلسطينية

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الالكتروني.

وتعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا.

وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس (كورونا)، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".

وأضاف "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".

وأوضح شانكار، أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن (كورونا)، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة.

ويقدر البنك الدولي زيادة كبيرة في معدلات الفقر في 2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر، ومع استمرار أزمة كورونا وأثر الصراع الدائر في غزة في 2021، من المتوقع أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر.

وقال شانكار "بناء على هذا الوضع، سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022".

وأكد أن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وقال "نظرا لتأثر الأراضي الفلسطينية تأثرا كبيرا بسبب تفشي جائحة كورونا، تدعم هذه المنحة الإصلاحات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية لتسهيل التعافي، وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح في المستقبل من خلال الإصلاحات في قطاعات الصحة والمياه والشؤون الاجتماعية".

وستساعد هذه المنحة على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من المتضررين من (كورونا) على المساعدات الاجتماعية، وإسناد جهود السلطة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر الإنترنت لنفس المساعدات من خلال أي قنوات أخرى.  

وتدعم المنحة الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي.

أخبار ذات صلة

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

عزام الأحمد: مصر تسعى لإبرام هدنة طويلة تشمل غزة والضفة والقدس

عزام الأحمد: مصر تسعى لإبرام هدنة طويلة تشمل غزة والضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

البرديني: منظمة التحرير كانت ولا زالت حارساً للهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله ومزرعته شرق بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

"الديمقراطية": من شروط صون الانتصار استعادة منظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

تمدد استيطاني يهدد أراضي أم الخير بمسافر يطا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

إحراق بيوت متنقلة للمستوطنين في وادي قانا

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

المطران حنا: الاعتداءات الاحتلالية مستمرة ومتواصلة بحي الشيخ جراح وفي سلوان

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

"العربية الفلسطينية": نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل